Anna Chikhradze, Claudia Colom y Gabriela Vanrell renuevan con el JS Hotels CIDE

El JS Hotels CIDE sigue perfilando su plantilla para la temporada 2025-2026 en Superliga Femenina 2, apostando por la continuidad del núcleo de su equipo y el talento de la cantera. La estrategia del club se centra en mantener una base sólida de jugadoras que han sido fundamentales en el desarrollo del proyecto deportivo. Esta semana, el club ha confirmado la renovación de tres de sus pilares, lo que refleja su compromiso con la estabilidad y el trabajo a largo plazo.

Una de las renovaciones más destacadas es la de la central murciana Anna Chikhradze, que afrontará su tercera temporada en el club. Con el dorsal 13, Chikhradze se ha convertido en una pieza clave en la red, destacando por su intensidad en el bloqueo y su potencia en ataque. Su evolución constante la posiciona como una de las referentes del equipo.

Junto a ella, también continuará la colocadora mallorquina Claudia Colom. Con siete temporadas en la entidad, Colom es la líder en la dirección del juego, aportando una visión táctica y una madurez competitiva que serán cruciales para mantener la estabilidad del conjunto. Su profunda conexión con el grupo la convierte en un elemento indispensable en el esquema de juego del CIDE.

Finalmente, el club ha anunciado la renovación de Gabriela Vanrell, líbero mallorquina y un símbolo de la entidad. Con quince temporadas en el club y el dorsal 10, Vanrell encarna los valores de la institución. Su seguridad en defensa y su entrega incansable han sido fundamentales en el rendimiento del equipo, y su continuidad asegura una base sólida en la recepción y la defensa para la próxima campaña.