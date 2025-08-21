Andratx y Palma acogen las calles más caras para comprar una vivienda en Baleares

El Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, y la calle Binicaubell de Palma ocupan, respectivamente, el tercer y cuarto puesto en la lista de calles más exclusivas para comprar una vivienda en España.

Son datos de idealista que indican que en el Camí des Salinar las viviendas tienen un precio medio que supera los 8,9 millones de euros y que en la calle palmesana, ubicada en Son Vida, el precio ronda los 8,9 millones.

Por su parte, la calle más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís.

En ella los propietarios piden una media de 12,3 millones de euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas. El segundo puesto se lo lleva la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de nueve millones de euros.

En el quinto puesto, por detrás de la calle de Palma, se vuelve a la Costa del Sol, donde se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8,5 millones de euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa Calle Vivaldi, con un precio medio de 7,6 millones de euros, y en el séptimo la Calle Albinoni, también con 7,6 millones, ambas de Marbella.

Andratx está de nuevo en el octavo puesto, ya que las viviendas del Carrer Congre cuentan con un precio medio de 7,1 millones de euros.

El top 10 lo cierran dos representantes de Marbella: la calle Wagner y sus siete millones de euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6,8 millones de euros.

Las más caras de cada CCAA

El estudio realizado por idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

Además de las tres comunidades con calles en las diez primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6,4 millones de euros), Comunidad de Madrid (5,4 millones de euros), Comunidad Valenciana (4,9 millones de euros), Galicia (1,7 millones de euros), Euskadi (1,6 millones de euros) y Cantabria (1 millón de euros).

La región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).