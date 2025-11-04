Andratx apuesta en Londres por el turismo deportivo con rutas de kayak y snorkel

El municipio de Andratx ha presentado dos nuevas rutas de kayak y snorkel en la feria turística World Travel Market de Londres. Por este motivo, este martes hemos hablamos con la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y con el regidor de Turismo y Deportes del municipio, Lluís Antoni Sieiro, desde la WTM de Londres.

La apuesta del municipio por el turismo deportivo ha marcada la participación de Andratx en el stand de les Illes Baleares, junto a los Consells insulares y del Govern. "Apostamos por un turismo sostenible y que entre en contacto con el medio ambiente", ha asegurado su alcaldesa. "Creemos que es un atractivo más, que se puede practicar todo el año y en familia", ha añadido en los micrófonos de Onda Cero.

Además, el regidor de Turismo y Deportes, ha destacado que "hay que concienciar al visitante, lo tenemos todo, tenemos calidad, gastronomía y naturaleza". Respecto a las previsiones para la próxima temporada, la alcaldesa de Andratx ha insistido en que "hay que trabajar para que sea un turismo accesible".