Una amiga de Matilde insiste en las incógnitas que rodean el crimen de Lombok

LEER MÁS Los dos sospechosos de matar a Matilde Muñoz estarán 15 días en aislamiento en una celda

Amigos y familiares de Matilde Muñoz, la mujer española de 72 años asesinada en la isla de Lombok (Indonesia) siguen pidiendo justicia. Exigen a las autoridades del país asiático que se llegue hasta el final en la investigación policial, ya que dudan de que solo hubiera dos personas implicadas en lo que supuestamente fue un robo con violencia.

Los amigos de Matilde, vecina de Palma, aunque natural Galicia, reclaman una mayor coordinación entre países para investigar el trágico suceso. "No es tan complicado", asevera su amiga Aarti en declaraciones al programa 'Más de uno Mallorca'. La Policía de Indonesia ha detenido ya a dos personas, uno de ellos trabajador del hotel donde se hospedaba, alojamiento que supuestamente encubrió el crimen. Aarti explica el porqué de los hechos, según ella misma ha recopilado los datos que apuntan a tal hipótesis.

La autopsia de la mujer, que estaba prevista este lunes, se ha retrasado por problemas burocráticos. Los familiares y amigos de Matilde Muñoz piden "mesura" ante las noticias falsas y los bulos que se están generando en redes sociales y "algunos medios". Aarti también ha criticado la "dejadez", dice de la Embajada Española. Tambié han agradecido la labor de los medios de comunicación, en especial al programa de Sonsoles Ónega "que nos dio voz desde el primero día", según ha contado en los micrófonos de la emisora de Atresmedia Radio.