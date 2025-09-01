VIVIENDA

El alquiler de una vivienda en Baleares roza los 20 euros por metro cuadrado en agosto

Pese a tener los segundos precios más elevados de España, Baleares es la comunidad en la que menos ha subido el alquiler en el octavo mes del año.

Europa Press

Illes Balears |

Vivienda en alquiler en Palma.
Vivienda en alquiler en Palma. | Europa Press

El precio del alquiler de una vivienda en Baleares se situó en los 19,4 euros por metro cuadrado durante el mes de agosto, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Son datos del último informe de precios publicado por Idealista, del que se desprende que el archipiélago, pese a tener los segundos precios más elevados de España, es la comunidad en la que menos ha subido el alquiler.

A lo largo del pasado mes de agosto, el precio del alquiler ha subido en todas las regiones españolas salvo en Extremadura, donde ha caído un 0,1%. Las subidas las lideran Castilla-La Mancha (13,5%), la Comunidad de Madrid (12,3%) y Andalucía (12%), mientras que los ascensos menos pronunciados se han registrado en Euskadi (5,8%), la Región de Murcia (5,7%) y Baleares (4,9%).

En términos totales, no obstante, los precios más elevados para el alquiler de una vivienda a nivel autonómico se dieron en la Comunidad de Madrid, con 20,5 euros por metro cuadrado, y Baleares, con 19,4 euros por metro cuadrado.

Tomando como referencia los precios por provincias, el archipiélago se sitúa en tercer lugar por detrás de Madrid y Barcelona (19,9 euros por metro cuadrado).

Por otra parte, hasta 47 capitales españolas han superado los precios registrados en agosto de 2024. Las subidas las lideran Segovia (19,6%), Teruel (18,9%) y Zamora (18,8%).

En Madrid los precios subieron un 11,6%, en Barcelona un 6,8%, en Málaga un 6,8% y en Palma un 4%. El alquiler de una vivienda en la capital balear llegó hasta los 18 euros por metro cuadrado, solo por detrás de Barcelona (23,1), Madrid (22,2) y San Sebastián (18,4).

