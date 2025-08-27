Alfonso Rodríguez: Baleares "no está en los parámetros de contingencia" para rechazar el reparto de menores migrantes

Tras la aprobación del reparto de menores migrantes no acompañados y las críticas por parte del Govern y los Consells Insulares al cupo de 49 asignados a Baleares, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, ha insistido en que el archipiélago "no está en los parámetros de contingencia" aprobados en el decreto para rechazarlos.

Rodríguez ha vuelto a pedir al Govern de Marga Prohens que "deje la confrontación" a un lado para intentar solucionar la situación a través de la "cooperación" entre instituciones.

Además, ha respondido a la petición de su dimisión por parte del PP balear, asegurando que "se está trabajando" para dar respuesta a la avalancha de pateras llegadas a las costas de Baleares en las últimas semanas. De hecho, Rodríguez ha avanzado que la instalación de los módulos de pernocta para migrantes en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera está prevista para la primera quincena de septiembre. ‎

En declaraciones a los medios este miércoles, Rodríguez, después de que la líder del Ejecutivo autonómico haya cuestionado el modo de calcular los criterios de capacidad de acogida, ha reprochado a Prohens que no acuda a conferencias sectoriales de Inmigración que convoca Madrid y que no aporte los datos requeridos a la administración autonómica en materia de menores acogidos.