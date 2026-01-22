Alcúdia apuesta por el turismo deportivo con su campaña "Alcúdia late deporte"

Alcúdia presenta en Fitur 2026 su nueva campaña de promoción turística bajo el lema "Alcúdia late deporte", una apuesta estratégica por el turismo deportivo que busca consolidar la desestacionalización y diversificar la oferta del municipio mallorquín. En declaraciones a Onda Cero, la alcaldesa Fina Linares ha explicado que esta campaña forma parte de un plan trienal que comenzó en 2025 con la cultura, continúa este año con el deporte y culminará en 2027 con el patrimonio.

El video promocional presentado en la feria madrileña cuenta con la participación de residentes de Alcúdia que actuaron voluntariamente durante varios días de rodaje, recorriendo el casco antiguo y las murallas del municipio. "Realmente ha quedado precioso y espectacular", ha destacado la alcaldesa, subrayando el carácter participativo de la campaña.

El Ironman y el cicloturismo, motores de la temporada temprana

El calendario deportivo de Alcúdia para 2026 arranca en febrero con las pruebas ciclistas que convierten la bahía en una de las bases principales del cicloturismo europeo. "En febrero empezarán, gracias al ciclismo, todas las pruebas ciclistas", ha explicado Linares, señalando que estos eventos, junto al golf en octubre-noviembre, "ayudan a que sean meses que no sean de temporada".

El gran protagonista de la oferta deportiva es el Zafiro Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca, que se celebrará el 9 de mayo de 2026 y que la alcaldesa define como clave para "reiniciar la temporada ya como toca". Este triatlón, que celebra su decimoquinta edición, es la prueba más participativa de Europa en su categoría y la primera del circuito europeo de Ironman. En 2025 reunió a 3.800 atletas de más de 70 nacionalidades, con un 40% de debutantes.

Tres meses más de temporada turística

Los resultados de esta estrategia deportiva ya se reflejan en las cifras. "Todos estos eventos deportivos han hecho que avanzara la temporada. Es verdad que no hemos conseguido, a lo mejor, durante todo el año, pero sí avanzar unos tres meses de temporada", ha explicado la alcaldesa en Onda Cero.

Linares ha destacado que la temporada 2025 "empezó antes", con "más turismo en meses que no creían tan importantes" y que "julio-agosto no han tenido el overbooking que tenían en otros años", en sintonía con la contención turística que se está produciendo a nivel balear.

Perspectivas positivas para 2026

Para este año, las previsiones son "muy buenas", según ha avanzado la alcaldesa. "Este año todavía antes nos han comentado que en abril ya casi toda la planta hotelera estará abierta, por tanto, son muy buenas noticias", ha señalado, atribuyendo estos resultados tanto a las políticas municipales como a las del Govern de les Illes Balears.

Linares ha subrayado un cambio en el perfil del turista: "La gente está cambiando. Está cambiando, quiere más disfrutar del entorno y de hacer un evento deportivo, disfrutar de un concierto, poder visitar las murallas de Alcúdia, a lo mejor con unas temperaturas más idóneas y a lo mejor con menos gente".

Con esta campaña de turismo deportivo, Alcúdia refuerza su posición como destino de referencia para eventos internacionales y consolida un modelo turístico más sostenible, repartido a lo largo del año y centrado en experiencias de calidad que benefician tanto a visitantes como a residentes.