Alcampo lanza su quinta campaña de recogida de material escolar para infancia vulnerable.

Por quinto año consecutivo, Alcampo ha puesto en marcha su campaña de recogida de material escolar, que tendrá lugar hasta el 10 de septiembre en 69 centros, distribuidos por todo el territorio nacional, según ha informado este jueves la cadena de alimentación.

Los hipermercados y supermercados participantes habilitarán un punto de recogida dentro de sus instalaciones. De esta manera, se facilita que cualquier cliente pueda depositar el material escolar nuevo, que posteriormente se destinará a entidades sociales. "Estas organizaciones serán las encargadas de distribuir los artículos entre las familias con niños en edad escolar que más lo necesitan", según han apuntado en un comunicado.

En Baleares, participa el hipermercado de Alcampo Marratxí, que donará directamente el material escolar en especie por un valor de más de 640 euros, destinado a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad de la Comunidad.

Alcampo celebra la quinta edición de su campaña de recogida de material escolar para apoyar a la infancia en situación de vulnerabilidad. | Alcampo

A nivel nacional, Alcampo contribuirá con una donación directa en especie por valor de 20.000 euros. Esta partida incluye productos como cuadernos, estuches, mochilas, lápices, rotuladores y carpetas, entre otros. "Esta aportación se sumará a las donaciones realizadas por los clientes y reforzará la acción de las entidades sociales", han explicado desde la organización.

Cabe recordar que la campaña nació en 2021 con el objetivo de "reducir las desigualdades y facilitar que todas las familias puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones". En la cuarta edición, celebrada en 2024, se recogieron más de 36.000 unidades de material escolar, entre las aportaciones de los clientes y la contribución directa de Alcampo.

Además, desde 2021, Alcampo ha entregado más de 439.000 euros en material escolar y la enseña ha donado casi 50.000 euros.

Según ha destacado la entidad, esta acción se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 1 y 4, promovidos por Naciones Unidas. "El ODS 1 busca poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, mientras que el ODS 4 está enfocado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad", han informado en un comunicado.