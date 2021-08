El alcalde de Sa Pobla presenta su candidatura al PI Mallorca porque "todo el trabajo no se puede echar a perder"

El alcalde de Sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha presentado su candidatura a presidir el PI en Mallorca en el Congreso del próximo 25 de septiembre porque "todo el trabajo hecho hasta ahora no se puede echar a perder", asegurando que trae un "proyecto novedoso e integrador" para dar "aire fresco" al partido.

Así lo ha explicado este martes Gelabert en una rueda de prensa en Palma, donde también se ha anunciado la candidatura del actual presidente del partido en Ibiza, Toni Roldán, para presidir el PI en Baleares con un proyecto "que mira por las cuatro islas" y que va "sin mochilas", aunque seguirá "la línea de Font y Amengual".

Respecto a otras candidaturas, Gelabert ha comentado que no se descarta que se presenten nuevas, aunque eso no quiere decir que no sean "un mismo partido", por lo que no deben haber "reproches de ningún tipo".

Gelabert ha sostenido que su objetivo es "dar solidez y reforzar el proyecto balearista y los intereses de todos los ciudadanos de Baleares", con una opción "centro regionalista que no se puede echar a perder".

AMISTAD CON JAUME FONT

Gelabert ha señalado su amistad con el expresidente y fundador del partido, Jaume Font, de quien ha asegurado que siempre "ha estado a su lado" y a quien ha definido como "consejero" cuando le ha surgido alguna duda.

Del mismo modo lo ha hecho Roldán, quien ha destacado que Font y a Amengual "han sido dos personas muy importantes dentro del grupo", pero que ya están "tranquilos en su casa".

Por su parte, el secretario de Estudios y Programas de El PI, Sebastià Salas, ha destacado que esta nueva candidatura "no se quedará con las manos cruzadas" y que es el momento de decir lo "cansados" que están "de pactos en el despacho".

En este sentido, Salas ha señalado como pilares del nuevo proyecto a los jóvenes, que dan "la visión de futuro que necesita", a los alcaldes y regidores que lo integran, que "demuestran la estructura municipalista" de la candidatura, y a los "hombres del mundo profesional", que les dan apoyo.

"Es una candidatura con muchas sensibilidades y, en definitiva, una candidatura que debería ser ganadora para que el PI pueda ser una opción real de gobierno", ha concluido.