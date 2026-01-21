Alaior se presenta en Fitur 2026 como destino cultural y sostenible

El Ayuntamiento de Alaior ha aterrizado en Fitur 2026 con stand propio y una estrategia clara: consolidarse como un destino cultural, sostenible y con identidad propia dentro de la oferta turística de Menorca. Así lo ha explicado su alcalde, José Luis Benejam, en una entrevista en Onda Cero dentro de la cobertura especial de la cadena desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Benejam ha subrayado que el objetivo principal es alargar la temporada turística, atrayendo visitantes especialmente en los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Para ello, Alaior se dirige a un perfil de turista amante de la naturaleza y la cultura, con poder adquisitivo medio-alto, que contribuya a preservar el entorno y dinamizar el comercio local, la restauración y la actividad económica del municipio.

En el marco de Fitur, este jueves se celebrará el “Día de Alaior” en el stand municipal, con la participación de los artistas Loles León y Manu Tenorio, muy vinculados al municipio, y la presentación del festival internacional de fotografía “Deraufest”, que tendrá lugar en mayo y reunirá a destacados fotógrafos internacionales en Alaior.

El alcalde ha avanzado además una intensa agenda de trabajo, con alrededor de 50 reuniones con embajadas y representantes de países como Moldavia, Corea del Sur, Montenegro, Australia o Italia, entre otros, para abrir nuevas vías de colaboración y reforzar la proyección turística del municipio.

Benejam ha hecho un balance positivo de la temporada 2025, aunque con algunos altibajos mensuales, especialmente favorable para el agroturismo y la hotelería, y ha señalado que las previsiones para 2026 son muy buenas, gracias también al apoyo de las 19 empresas locales que financian la presencia de Alaior en Fitur.

El alcalde ha aprovechado la entrevista en Onda Cero para invitar a descubrir LOAC – Alaior Art Contemporani, el centro de arte contemporáneo abierto todo el año en el municipio, que reúne obras de artistas como Miró, Barceló, Abramovic, Plensa, Saura o Tàpies.