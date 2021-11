"El ajuntament de Llucmajor es el que más tránsfugas tiene de todo el Estado," clama la oposición

El portavoz municipal de Unidas Podemos en Llucmajor, Eduardo Zúñiga, asegura que el desastre municipal es LLucmajor es tal hacía muchos años que no se veía nada parecido. "La lista de quejas es interminable," cuenta Zúñiga a Onda Cero sobre las múltiples denuncias vecinales por la inseguridad, insalubridad y falta de infraestructuras en el municipio, junto a las promesas incumplidas del ayuntamiento de Llucmajor que dirige Éric Jareño (PP).

El portavoz de Unidas Podemos en el municipio ha enumerado punto por punto las quejas de vecinos y partidos políticos que siguen sin respuesta. No entiende Eduardo Zúñiga ni nadie de la oposición en el ayuntamiento por qué el consistorio que dirige Jareño aún no se ha gastado los 24 millones de euros sobrantes del presupuesto municipal del 2020. "No tiene precedentes," añade Zúñiga y pide acción al ayuntamiento.

El ajuntament de Llucmajor fue el consistorio "más multicolor" de principio de legislatura, resultado de las elecciones del 2019, que han ido complicado la legislatura y causando movimientos extraños en el seno del gobierno municipal para garantizar el pacto municipal. Asimismo Llucmajor es el ayuntamiento "con más tránsfugas de todo el país", tras las bajas de Vox y de Ciudadanos.

Explica Zúñiga en Onda Cero que el alcalde 'popular' Éric Jareño que, además fue designado portavoz autonómico del PP, no ha dado respuesta a la demanda histórica de PAC-s en el municipio.