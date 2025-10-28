Airbnb elimina 2300 anuncios ilegales tras el acuerdo con el Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha intensificado su lucha contra el alquiler turístico ilegal con la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma Airbnb que no contaban con el número de registro obligatorio. Esta acción se enmarca en la segunda fase del acuerdo entre la institución insular y la plataforma digital, cuyo objetivo es garantizar que la oferta turística en línea cumpla con la normativa vigente.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha calificado esta medida como “firme y sin precedentes”, destacando que representa un paso definitivo para erradicar la oferta ilegal. “No habrá tregua”, afirmó, subrayando que la colaboración público-privada es clave para proteger el modelo turístico y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Airbnb, por su parte, continuará desactivando cualquier anuncio que no incluya el número de registro otorgado por el Consell, reforzando así el compromiso de ambas partes con la legalidad y la convivencia en la isla.

En paralelo, el Consell ha suspendido por segunda vez el procedimiento para adjudicar 654 nuevas plazas de alquiler turístico. El intento anterior fue cancelado por la saturación de la plataforma informática utilizada para presentar las solicitudes, y esta nueva suspensión responde a problemas técnicos no resueltos. La institución no descarta convocar un tercer intento en el futuro.

Estas dos acciones reflejan la tensión entre la necesidad de regular el mercado turístico y la alta demanda de plazas legales, en un contexto donde la presión sobre el territorio y la convivencia vecinal siguen siendo temas centrales en el debate sobre el modelo turístico de Mallorca.