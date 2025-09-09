Sociedad

Los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca registran 275 retrasos y 55 cancelaciones por el temporal

Las lluvias han causado un total de 275 retrasos y 55 cancelaciones en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca. La mayoría de las incidencias se han concentrado en Mallorca, aunque los problemas se han extendido a las otras islas a lo largo de la tarde.

Europa Press

Illes Balears |

Retrasos en el aeropuerto de Palma por el fallo de Microsoft.
Retrasos en el aeropuerto de Palma | Redacción

Los retrasos de varias horas y cancelaciones de vuelos debido a las lluvias siguen la tarde de este martes en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza y se han extendido al de Menorca, que esta mañana apenas se ha visto afectado.

Según la información facilitada por Aena, entre los tres aeropuertos suman, pasadas las 17.45 horas, 275 vuelos retrasados, 55 cancelados y tres desviados.

El grueso de las incidencia se han dado en Mallorca, con 145 retrasos y 18 cancelaciones en los despegues y 130 retrasos y 24 cancelaciones en los aterrizajes.

En Ibiza se registran un total de siete cancelaciones y tres desvíos a otros destinos, mientras que en Menorca las cancelaciones ascienden a seis.

Tanto el aeropuerto de Mallorca, principalmente, como el de Ibiza ya han registrado a lo largo de la mañana de este lunes numerosas incidencias derivadas de las lluvias y tormentas que han caído desde la madrugada en el archipiélago.

Algunos de los retrasos registrados entonces, y los que se mantienen a lo largo de la tarde, son de varias horas.

Cabe recordar que la inestabilidad continúa este martes en las Islas, tras las tormentas de la pasada madrugada, y se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y, además, no se descarta que haya granizo.

Las temperaturas máximas de este martes en la comunidad oscilarán los 24 y 26 grados centígrados y podría haber rachas fuertes de viento asociadas a la tormenta.

