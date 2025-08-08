Economía

Los aeropuertos de Baleares programan más de 5.000 vuelos este fin de semana, un 0,3% menos que en 2024

Un total de 5.034 vuelos operarán en los aeropuertos de Baleares este fin de semana, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de los vuelos programados, 3.702, son de carácter internacional, con Palma como el aeropuerto con mayor tráfico, con 3.124 operaciones.

Europa Press

Illes Balears | (Publicado 08.08.2025 08:49)

Dos aviones en una de las pistas del Aeropuerto de Son Sant Joan
Dos aviones en una de las pistas del Aeropuerto de Son Sant Joan | CAIB

Los aeropuertos de Baleares operarán un total de 5.034 vuelos este fin de semana, de viernes a domingo, lo que representa un 0,3 por ciento menos que los registrados el mismo fin de semana del año anterior.

Según los datos facilitados por Aena, por el aeropuerto de Palma pasarán de viernes a domingo 3.124 vuelos (681 nacionales y 2.443 internacionales); por el de Ibiza, 1.345 vuelos (411 nacionales y 934 internacionales); y en el de Menorca, se prevén 565 vuelos (240 nacionales y 325 internacionales).

Por días, la jornada con más movimientos en los aeropuertos de las Islas será el sábado, con 1.743 vuelos; seguida del domingo, con 1.685, y el viernes, con 1.606.

Del total de vuelos que pasarán por los aeropuertos, la mayoría son internacionales (3.702) y el resto son nacionales (1.332).

En comparación con el mismo fin de semana de 2024 --que fue los días 9, 10 y 11 de agosto-- entre este viernes y domingo se registran 14 vuelos menos, lo que supone una bajada de casi un 0,3 por ciento.

