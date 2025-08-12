turismo

El aeropuerto de Palma registra más de 19 millones de pasajeros hasta julio

Según ha informado Aena en un comunicado, solo en el mes de julio se registraron en Son Sant Joan 4,59 millones de pasajeros, una caída del 0,1% respecto al mismo periodo del año pasado

Europa Press

Palma |

El Aeropuerto de Son Sant Joan de Palma, repleto de pasajeros recién llegados. .
El Aeropuerto de Son Sant Joan de Palma, repleto de pasajeros recién llegados. | Maria Cortès

El aeropuerto de Palma ha registrado 19,17 millones de pasajeros y 140.731 vuelos a lo largo de los primeros siete meses del año, lo que representa sendos incrementos interanuales del 1,7%.

La amplia mayoría de usuarios se trasladó en vuelos comerciales, de los cuales 900.812 iban a otras ciudades españolas (-1,3%) y 3,69 millones al extranjero.

El aeropuerto mallorquín, por otra parte, cerró julio con un total de 31.449 movimientos de aeronaves entre despegues y aterrizajes, lo que implica un incremento interanual del 0,7%.

