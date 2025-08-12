El aeropuerto de Palma registra más de 19 millones de pasajeros y 140.700 vuelos hasta julio

El aeropuerto de Palma ha registrado 19,17 millones de pasajeros y 140.731 vuelos a lo largo de los primeros siete meses del año, lo que representa sendos incrementos interanuales del 1,7%.

Según ha informado Aena en un comunicado, solo en el mes de julio se registraron en Son Sant Joan 4,59 millones de pasajeros, una caída del 0,1% respecto al mismo periodo del año pasado.

La amplia mayoría de usuarios se trasladó en vuelos comerciales, de los cuales 900.812 iban a otras ciudades españolas (-1,3%) y 3,69 millones al extranjero.

El aeropuerto mallorquín, por otra parte, cerró julio con un total de 31.449 movimientos de aeronaves entre despegues y aterrizajes, lo que implica un incremento interanual del 0,7%.