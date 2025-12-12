Las aerolíneas reclaman al Gobierno 680 millones de euros que les adeuda de los descuentos a residentes

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha reclamado al Gobierno los cerca de 680 millones de euros que les adeuda por los adelantos para cubrir las subvenciones del 75% a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en los vuelos que han realizado hasta el 30 de noviembre.

De esta cuantía, ha indicado la asociación en un comunicado, la administración ha revisado y reconocido hasta el momento que todavía están pendientes de pago 250 millones de euros.

ALA ha reclamado al Ejecutivo central que encuentra "cuanto antes" una solución a un problema que se ha convertido en "estructural" derivado de "una infradotación presupuestaria en las cuentas públicas".

Esto, ha sostenido, está generando "una situación insostenible" en el estado financiero de las aerolíneas que operan entre los territorios cuyos residentes reciben el descuento y la Península y entre las islas.

"La brecha entre la demanda de estos servicios aéreos por los residentes y los recursos del Estado cada vez es mayor y el agujero que se genera a las aerolíneas se hace cada vez más profundo. Mientras tanto, el Gobierno responde con parches y tarde, necesitamos que pague lo que se adeuda cuanto antes, especialmente aquella cuantía que ya ha sido certificada y reconocida, para así garantizar los avances que se ha logrado en la conectividad de estas regiones", ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara.

Las líneas aéreas han recordado que son "meros intermediarios" que colaboran con la administración central a la hora de adelantar la subvención del 75% en el momento de la adquisición del billete y que posteriormente estas cuantías se deben liquidar.

"Resulta del todo incomprensible que el Ejecutivo no pague lo que adeuda a las aerolíneas por adelantos que éstas hacen al Estado, pero resulta aún más incomprensible que tampoco lo haga en el caso de importes que ya han verificado y reconocido a pagar", ha recriminado Gándara.

ESFUERZO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD

La asociación ha puesto de relieve el esfuerzo que han realizado las aerolíneas para "avanzar y mejorar" la conectividad aérea de estas regiones y lo que ello supone para el desarrollo socioeconómico, la cohesión y vertebración territorial del país.

Prueba de ello, ha detallado ALA, es que la oferta de capacidad en las rutas entre Canarias y la península alcanzó los 61,81 millones de asientos en 2024, lo que supone un 9,6% respecto a 2023 y un 18% en comparación con 2019.

En el caso de las conexiones entre Baleares y la península, en 2024 se ofertaron 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85% por encima de 2019.

Según datos oficiales, se estima que una mejora del 10% de la conectividad aérea aumenta el PIB per cápita un 0,5%, que cada 1.000 pasajeros aéreos generan un empleo directo y que un aumento del 1% de vuelos ayuda a incrementar los intercambios comerciales un 0,7%.