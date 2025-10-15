Las aerolíneas programan un 1,5% menos de asientos en Baleares este invierno

Las compañías aéreas tienen programados 139 millones de asientos en el conjunto de España para este invierno (de noviembre a marzo), un 4,7 % más que lo operado en el mismo período de 2024, aunque en Baleares la previsión es de un descenso del 1,5 %.

Según ha explicado este miércoles el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, en rueda de prensa, la evolución es desigual en las distintas regiones: en Galicia prevén una caída del 17,1 % y del 1,5 % en Baleares; y alzas del 7,5 % en Andalucía y del 2,4 % en Canarias. En Madrid el crecimiento es del 5,6 % y en Barcelona, del 6,1 %.

La asociación ha pedido al Gobierno y, específicamente al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que "abandone su enrocamiento" y retire las sanciones a las aerolíneas por el cobro de equipaje en cabina después de que la Comisión Europea haya avalado su legalidad y reafirmado la libertad de las compañías para fijar los precios de sus servicios

Gándara ha reclamado al Gobierno que liquide cuanto antes los más de 700 millones pendientes de cobro en 2025 por las aerolíneas por las subvenciones a residentes en los territorios extrapeninsulares adelantadas por las compañías aéreas.

También ha pedido a Aena que mantenga y no suba las tarifas aeroportuarias para el periodo 2027-2031 en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III) que el gestor de los aeropuertos está consultando ahora con las líneas aéreas.

Gándara cree que es compatible el mantenimiento de las tarifas que cobra Aena a las aerolíneas con el programa de inversión de casi 13.000 millones de euros previstos para ese periodo del DORA III.

En la temporada de verano que está a punto de concluir (abril-octubre), las aerolíneas dispusieron 183,48 millones de asientos, un 3,6 % más que en 2024.

Sin embargo, la evolución por segmentos ha sido desigual, con un alza del 10 % en los vuelos intercontinentales y del 5 % en el intraeuropeo, mientras que los vuelos domésticos cayeron un 0,4 %.