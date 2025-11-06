La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca por precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Aemet, para el resto del archipiélago todavía se mantiene el aviso amarillo, que se ha activado para las Pitiusas esta mañana a las 05.00 horas hasta las 11.59 horas por lluvias que podrían descargar hasta un total de 20 litros por metro cuadrado, acompañado de algunas tormentas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Por su parte, a partir de las 10.59 horas el aviso pasará a amarillo también en Mallorca. Por su parte, el aviso para Menorca, en los mismos términos, estará vigente entre las 10.00 y las 16.59 horas.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta naranja IG-1 del Plan Meteobal para Mallorca, mantiene por el momento la amarilla IG-0 para el resto de islas y ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución.