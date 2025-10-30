La Aemet eleva a naranja la alerta de lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja los avisos por lluvias y tormentas en Menorca y el norte de Mallorca entre las 06.00 y las 12.00 horas. Por otra parte, en las Pitiusas continuarán en nivel amarillo de 03.00 a 15.00 horas, igual que en Mallorca entre las 03.00 y las 06.00 horas y las 12.00 y las 16.00 horas, mientras que en Menorca el aviso amarillo se prolongará hasta las 18.00 horas.

De hecho, la Dirección General de Emergencias del Govern ha activado el Plan Meteobal con un índice de gravedad 1 en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera se mantiene en amarillo. De este modo, en Mallorca y Menorca se ha pedido que se eviten las actividades en exteriores, precaución y seguir los consejos del 112.

La previsión inicial era que en algunos puntos de la Serra de Tramuntana, el norte y el interior de Mallorca, podrían anotarse acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en levante y el sur de la isla podrían caer hasta 60 litros en tres horas. Tanto en Pitiusas como en Menorca, las precipitaciones podrían dejar valores acumulados de hasta 20 litros en una hora.