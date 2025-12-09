AEMET confirma un otoño muy cálido en Baleares y augura un invierno suave

El otoño de 2025, uno de los más cálidos en Baleares, dará paso a un invierno más templado de lo normal y con lluvias dentro de la media, según la delegada territorial de AEMET en las islas, María José Guerrero.​

Otoño muy cálido y lluvia “normal”

Guerrero explicó que el otoño ha tenido una temperatura media de 19,2 grados en Baleares, con una anomalía de 0,7 grados que lo sitúa entre los otoños más cálidos de la serie histórica. En cuanto a la lluvia, el balance global es climatológicamente normal, aunque con Mallorca ligeramente seca, Menorca en valores normales y un otoño extremadamente húmedo en Ibiza y muy húmedo en Formentera por los episodios asociados a la borrasca Ex Gabriel y a la DANA Alice.​

Un invierno más cálido de lo habitual

Para el trimestre diciembre-enero-febrero, AEMET prevé alrededor de un 70% de probabilidad de que las temperaturas se sitúen por encima de los valores normales en Baleares. Las precipitaciones, en cambio, se esperan en conjunto normales, con más opciones de lluvia en enero y febrero que en marzo y una alternancia de situaciones anticiclónicas con el paso de frentes y borrascas.​

Tiempo previsto en Navidad

Respecto a las fiestas navideñas, Guerrero avanzó que, según los mapas semanales, no se aprecia una señal clara de grandes episodios de lluvia sobre las islas. Las máximas rondarían ligeramente por encima de los 15 grados, en torno a 16–17, con mínimas de 7–8 grados, por lo que recomienda ropa de abrigo y tener a mano un paraguas ante la posibilidad de alguna lluvia puntual.​

Episodios extremos y cambio climático

La delegada de AEMET destacó el carácter excepcional de las precipitaciones de finales de septiembre en Ibiza, cuando se batieron récords de lluvia diaria en más de 70 años de registros en el aeropuerto. Subrayó que la llegada al Mediterráneo de sistemas procedentes del Atlántico, como la borrasca Ex Gabriel, sobre un mar muy cálido favorece lluvias torrenciales y encaja en la tendencia de un clima cada vez más cálido, con otoños y años que se sitúan sistemáticamente por encima de los valores de referencia