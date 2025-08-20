La Aemet activa un aviso naranja por tormentas en Mallorca con posibles lluvias torrenciales este miércoles

Mallorca estará este miércoles en aviso naranja por lluvias y tormentas, ante la probabilidad de algún chubasco localmente fuerte o muy fuerte con tormenta preferentemente por la tarde.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en concreto el interior, sur y Llevant de la isla de Mallorca estarán este miércoles entre las 12.00 y las 17.59 horas en aviso naranja por precipitaciones, que pueden dejar acumulados de hasta 50 milímetros en una hora, y tormentas.

El resto de Mallorca, por su parte, afrontará la jornada con avisos amarillos por lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 30 milímetros en una hora, y tormentas.

También estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas Ibiza y Formentera entre las 12.00 y las 17.59 horas.

Activado el IG-1 del plan Meteobal por lluvias y tormentas

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal en Mallorca por las lluvias y tormentas que se prevén este miércoles. También ha activado el IG-0 del mismo plan por lluvias y tormentas en las Pitiusas.

Así lo ha informado el servicio de emergencias a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha instado a la ciudadanía a evitar actividades en el exterior. También ha compartido algunos consejos sobre qué hacer en caso de lluvias y tormentas.

Los consejos, en caso de estar en casa, son asegurar puertas y ventanas, para impedir la entrada de agua; no dejar objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables y, si la casa se inunda, cerrar el interruptor general de la electricidad.

Mientras, en caso de estar conduciendo, el servicio de emergencias ha recomendado a los conductores moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Finalmente, ha recordado la importancia de seguir estos consejos de autoprotección para mantenerse seguros; así como, también, que ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112.