El PP acusa al delegado del Gobierno en Baleares de "incentivar" la migración

El PP ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de "incentivar" la llegada de migrantes a bordo de pateras a las costas del archipiélago y ha exigido su dimisión.

Así se ha expresado este jueves el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados José Vicente Marí Bosó en declaraciones a los medios de comunicación después de que más de medio millar de migrantes hayan llegado a las Islas a bordo de una treintena de embarcaciones en lo que va de semana.

Marí Bosó ha acusado al delegado del Gobierno, al que ha calificado como "delegado del sanchismo", de "incentivar" la llegada de migrantes a Baleares con las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días, que a su parecer han provocado un "efecto llamada".

"No ha hecho nada durante estos años y ahora se dedica a las declaraciones, y cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias. Lo que ha hecho estos días es incentivar el tráfico de pateras a nuestras costas y exigimos la inmediata dimisión de un señor que se dedica a incendiarlo todo", ha subrayado el diputado. Si el mismo no dimite, ha defendido, debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le cesara de su cargo.