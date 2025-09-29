Activada la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera

El Servicio de Emergencias 112 ha informado este lunes de la actualización de las alertas por meteorología adversa en la comunidad, de manera que se ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Según ha informado en su cuenta de X, se mantiene activada la alerta amarilla (IG0) por lluvias y tormentas en Menorca. El 112 ha pedido precaución a la población, que sigan sus consejos y que, en caso de emergencia, llamen al 112.

Cabe recordar que el IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.