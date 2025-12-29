Activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todas las islas

El Servicio de Emergencias 112 ha informado este lunes de la activación de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todas las islas de Baleares.

Así lo ha indicado en su cuenta de la red social X, donde ha explicado que esta alerta se corresponde con el Índice de Gravedad 0 (IG0), que se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.