migración

La acogida de menores migrantes en Mallorca podría ser solo asistencial debido a la sobreocupación

Desde el Consell de Mallorca han vuelto a hacer una llamada de auxilio al Gobierno central para hacer frente a la oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares

Patricia Segura

Palma |

Imagen de archivo de varios menores migrantes lanzándose al agua para alcanzar la playa ceutí de El Tarajal.
Imagen de archivo de varios menores migrantes lanzándose al agua para alcanzar la playa ceutí de El Tarajal. | EFE/Brais Lorenzo

Desde el Consell de Mallorca han vuelto a hacer este lunes una llamada de auxilio al Gobierno central para hacer frente a la oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares. Aseguran que los centros de acogida de la isla acogen ya a 466 menores migrantes no acompañados, 21 llegados la semana pasada.

Un número que crecerá debido al reparto que prepara el Gobierno, con 49 más destinados al archipiélago. La situación es crítica, en palabras de vicepresidenta del Institut Mallorquí d'Afers Socials, Magdalena García, que insiste, "no es solo un problema de falta de recursos económicos, sino también de espacios y profesionales". De hecho, la acogida de menores migrantes en Mallorca podría ser "solo asistencial" debido a la "sobreocupación".

La institución insular ha reiterado su petición de pedir ayuda a Frontex para controlar los flujos migratorios hacia Baleares. Una medida, que según vicepresidenta del IMAS, ayudaría a descongestionar los recursos insulares para la acogida de los menores llegados a las costas de Mallorca.

También ha solicitado que el Gobierno reconozca la ruta con Argelia, porque las previsiones apuntan que el número de migrantes llegados a las costas de Mallorca siga creciendo.

