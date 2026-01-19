Accidentada subida al 'Pi' de Pollença al ser más corto de lo normal

Joan Rebassa, nacido en 2008, ha sido el joven que ha coronado el 'Pi de Sant Antoni' de Pollença de este 2026, convirtiéndose así en el tercer menor de edad consecutivo que lo consigue. Rebassa ha logrado alcanzar la cima del árbol a las 21.52 horas de este sábado, tras un ascenso con algunas dificultades por la gran cantidad de jabón dispuesta en el tronco del pino.

De este modo, por tercer año consecutivo ha sido un menor de edad el que ha subido a lo más alto del 'Pi de Sant Antoni', ya que en 2024 lo logró Pau Cifre, y en 2025, Jaume Coll, ambos de 16 años. La fiesta comenzó el 7 de enero, cuando se fue a cortar el pino, que se taló a hachazos, a la finca de Ternelles, en Pollença.

Después se bajó el árbol con un tractor a la explanada para comenzar los trabajos preparatorios, que consistían en cortar las ramas y pelarlo, con el objetivo que estuviera a punto para que los participantes intentaran subirlo este sábado. Inicialmente, el pino medía alrededor de entre unos 26 y 27 metros aunque se recortaron hasta los 21 para tratar de facilitar el procedimiento de meterlo en la plaza.

Así, el tronco se ha reservado hasta este sábado cuando sobre las 17.00 horas se ha comenzado a mover de manera sorprendentemente rápida pese a la lluvia para colocarlo en la plaza Vella. Sin embargo, cuando se encaraba el último tramo hasta la plaza, el pino se ha partido parcialmente en la copa, y se ha roto por abajo. Esto ha obligado a recortar aún más el árbol, hasta que finalmente ha medido entre 10 u 12 metros de altura, y ha obligado a la comisión de fiestas a decidir cómo continuar con la celebración.

Después de comprobar que afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, se ha decidido acabar de partir el pino con una motosierra y que se plantara la parte de arriba de éste, tras haber conseguido salvar la copa, que se había partido parcialmente. Finalmente, con la plaza Vella a rebosar, los responsables de la comisión de fiestas se han afanado en enjabonar, plantar y amarrar el pino hasta dejarlo listo para ser escalado.

Pasadas las 21.00 horas la luz del semáforo que regula las subidas se ha puesto en verde y ha comenzado la subida al también conocido como 'U Pi'. Entre quienes han decidir probar de subir al 'Pi de Sant Antoni', hay nombres como el de Joan Miquel Seguí, también conocido como 'Hulk', quien coronó el pino en 2014. Pero, también otros, como el de Joan Daiel, el pequeño de 'saquartera' o el de Andreu Vila, de 17 años, que con el apoyo de un amigo ha sido el que más cerca ha estado de lograrlo, antes de que Joan Rebassa coronara la cima de 'U Pi'.

Finalmente, Joan Rebassa ha llegado sobre las 21.52 horas a colocarse sobre el único ternal que se había instalado para reforzar el pino, y junto al que se había colocado además la bolsa de confeti, que ha roto como colofón de su hazaña. Tras ello, Rebassa ha recibido la ovación de todos los presentes en la plaza Vella. Tras unos instantes de descanso sobre el ternal, Rebassa ha descendido del pino, donde le esperaban sus amigos para celebrarlo.