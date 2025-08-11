Abre 'Absolut Play', la primera tienda en Mallorca que fusiona el juego con un mobiliario exclusivo

Este lunes en 'Más de Uno Mallorca' nos adentramos en un espacio donde el diseño y la exclusividad se encuentran con el juego, creando un universo innovador que transforma lo cotidiano en experiencia. Descubrimos la primera tienda 'Absolut Play', un proyecto pionero de Dec-Ho Group, situada en el polígono de Son Bugadelles (Calvià). De hecho, es la primera tienda en Mallorca que fusiona diseño, mobiliario y juegos clásicos de salón, que nos invitan a dar un toque especial a cualquier rincón de la casa.

Por este motivo, el fundador y CEO de Dec-Ho Group, Bertrand Descoubes, nos ha contado en los micrófonos Onda Cero Mallorca los detalles de esta nueva propuesta, que ofrece máquinas arcade únicas, mesas de billar, futbolines y accesorios exclusivos. "Tenemos productos de alta calidad y de diseño", ha explicado. "Es un nuevo concepto muy dinámico, fresco y diferente", ha añadido desde un lugar donde el futbolín y el billar conviven con muebles de diseño en una propuesta única que invita a reinventar los espacios del hogar a través del ocio y la estética.

El fundador y CEO de Dec-Ho Group, Bertrand Descoubes, en 'Absolut Play'. | Patricia Segura

Mesas artesanales y diseños únicos

Además, la cadena ha abierto hace poco 'Absolut Tables'. Aquí se pueden encontrar mesas artesanales creadas a partir de maderas nobles con diseños únicos. "Son mesas de madera exclusivas 100%. No hay dos iguales en el mundo. Recuperamos troncos de toda Europa, provenientes de árboles que se han caído por tormentas, por ejemplo. Luego, los secamos y los trabajamos en nuestra carpintería en la Península, donde trabajan 14 maestros", ha asegurado Bertrand Descoubes en una entrevista concedida a esta radio.

Estas son las dos últimas incorporaciones de Dec-Ho Group, que ya cuenta con más de 20 tiendas de muebles, decoración y hogar en Baleares, con marcas como 'DescanShop' o 'Eezy'.