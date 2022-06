El abogado de Sbert pide la nulidad de la instrucción del caso Cursach y la expulsión de acusaciones particulares

El abogado de la defensa de Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, Antonio Martínez, ha pedido, este miércoles durante la tercera jornada del juicio oral del caso Cursach en la Audiencia Provincial de Baleares, la nulidad de toda la instrucción judicial y la expulsión de las acusaciones particulares.

Al comienzo de la jornada, el letrado ha continuado enumerando las cuestiones previas ya que este martes sólo pudo describir las tres primeras. De este modo, como cuarta ha indicado la vulneración de los derechos de defensa al haber existido fraude procesal buscando el impedimento de conocer las diligencias con infracción de los artículos 118 y 302 de la ley de enjuiciamiento criminal.

En este sentido, ha defendido que sobre todo se incumplió el artículo 302 porque no se respetó el plazo de diez días para los supuestos de secreto de sumario. "Era un jaque mate para las defensas porque no teníamos oportunidad de conocer muchas de las diligencias", ha afirmado.

A continuación, ha abundado que la quinta cuestión es la inexistencia de instrucción: "Se nos ha hurtado una fase fundamental del proceso. No ha habido instrucción por lo tanto hay vulneración de los derechos fundamentales al proceso generando indefensión".

"Es una improspección mayúscula contra mi representado y contra todos, que vino rematada con un fraude procesal en la formación, documentación y reflejo del expediente judicial porque es un corte y pega", ha asegurado, para después añadir: "La fe pública es inexistente y el tribunal tiene un problema a la hora de enjuiciar porque están en un campo minado porque nada es lo que parece".

Además, el letrado de Sbert ha señalado a los medios de comunicación como "altavoz" de esta estrategia judicial "para aniquilar derechos fundamentales". "La contaminación ambiental era brutal en 2017, el veredicto social es que eran culpables", ha recalcado.

Igualmente, se ha quejado del tiempo que duró el secreto de sumario, de 2013 a 2018, "que debe ser el récord de España o del mundo", ha sostenido: "Jamás he sostenido un secreto de sumario tan alto". Martínez, a continuación, ha defendido que se han intervenido teléfonos móviles sin ser objeto de investigación.

Según Martínez, el fiscal --en referencia a Miguel Ángel Subirán-- estaba "contaminado". Por lo tanto, ha aseverado que el escrito del Ministerio Fiscal "se puede tirar a la basura". "No vale para nada", ha añadido, para acabar antes de avanzar la cuestión sexta: "Se puede fiar más de las defensas para que se acuerde la nulidad radical de todo lo instruido. Si no tenemos fe pública, no sé qué hacemos aquí".

Seguidamente, el abogado Antonio Martínez ha pedido, en la cuestión sexta, la nulidad de todo lo actuado por la presencia de violencia e intimidación constante en las actuaciones así como en las diligencias practicas. "No entro en si constituyen delito, simplemente hablo del hecho de la violencia ejercida sobre las personas investigadas, incluso de algunos testigos".

En este punto, se ha referido al auto dictado, el pasado 6 de junio, por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el que se acordaba juzgar al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán por diversos delitos de prevaricación, coacciones y amenazas, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia.

Para Martínez, este auto determina la existencia de indicios delictivos del juez Penalva, Subirán y los cuatro policías del Grupo de Blanqueo de Capitales. "Todo es una vulneración de los derechos a un juicio justo con todas las garantías", ha sostenido.

En su última cuestión previa, la séptima, ha pedido la expulsión de las acusaciones particulares que intervienen en el presente procedimiento con "absoluto fraude" ya no sólo procesal sino en su legitimación. En este sentido, ha asegurado que "encubren un fraude de legitimación" y las ha calificado como "falsas víctimas". "Están haciendo un ejercicio abusivo del cauce procesal", ha dicho.

Antes de acabar y después de que el Tribunal haya llamado la atención a algunos acusados sobre sus gestos ante las palabras de Martínez, el letrado de la defensa ha aportado una petición de vídeos para que sean expuestos en el juicio y documentos para que sean examinados.

"NULIDAD RADICAL" DE LAS DILIGENCIAS

El abogado de la defensa de Bartolomé Sbert empezó a enumerar sus cuestiones previas este martes, durante la segunda jornada del juicio, y a través de ellas señaló la vulneración del derecho a un juez imparcial y, en consecuencia, pidió "la nulidad radical" de las diligencias llevadas a cabo por el juez instructor "por contaminación".

En la exposición de sus cuestiones previas, el letrado de la defensa de Sbert --para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel-- alertó sobre la vulneración del derecho de la defensa durante la fase de instrucción.

"El señor Sbert no puede soportar un proceso contra su persona porque no se le dio la oportunidad de ser oído ante un juez imparcial", argumentó, para después referirse al vídeo de la declaración del director general del Grupo Cursach ante el juez Manuel Penalva, que ha pedido que sea mostrado en el juicio.

Durante esa declaración, añadió, "Sbert le reprocha al juez que no se había investigado nada, que creía lo que le decían los testigos". Con todo, argumentó que su representado tenía "miedo de estar en la calle". "Prefirió estar dos meses más en prisión porque tenía miedo", añadió.

Además de resaltar que los abogados de la defensa "jamás" tuvieron acceso al expediente digital, el abogado Antonio Martínez explicó la segunda cuestión, basada en la vulneración del derecho a tener un juez imparcial.

En relación a la tercera cuestión previa, el letrado argumentó la vulneración del derecho a la práctica de la instrucción en el plazo legal de seis meses.

ABSOLUCIÓN DE CURSACH

Al principio de esta jornada del juicio, la defensa del acusado Bartolomé Cursach, Enrique Moreno, pidió la absolución de su representado por las irregularidades en la instrucción, la vulneración del derecho de defensa y a tener un juez "completamente imparcial".

Cabe recordar que el juicio por el 'caso Cursach' celebra este miércoles su tercera jornada, en la que los abogados de la defensa exponen sus cuestiones previas.

En el primer día, la Sala absolvió a seis de los acusados, con lo cual quedan 17 sentados en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Las magistradas ya avanzaron que al final de las cuestiones previas, el juicio pararía unos días para responder en un auto a todas las cuestiones previas.

Tras la modificación del escrito del Ministerio Fiscal, se ha materializado una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert. Concretamente, Fiscalía solicita un año y medio de prisión para el empresario de Magaluf y tres años y medio para su 'mano derecha'.