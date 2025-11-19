El abogado Julián Timoner felicita los 35 años de Onda Cero

Este miércoles el abogado Julián Timoner nos ha acompañado en un programa especial de 'Más de Uno Illes Balears' desde la avenida Alexandre Rosselló de la capital balear con motivo de la celebración de los 35 años de Onda Cero. Además, seguirá colaborando con 'Más de uno Mallorca' los miércoles para resolver dudas de oyentes y estar a su servicio.

En este día tan especial, en el que en Onda Cero cumplimos 35 años, nos hemos parado en el número 6 de la Avenida de Alexandre Rosselló de Palma, a las puertas de las oficinas de Timoner Abogados. Desde aquí, nos ha explicado a qué tipo de denuncias se puede enfrentar o interponer un medio de comunicación. Hablamos con él sobre la desinformación y las fake news, así como de la publicidad engañosa.

Además, Julián Timoner ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de Onda Cero Illes Baleares, con un trabajo "riguroso y veraz".