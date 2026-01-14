El 72% del profesorado de Baleares sufre ansiedad

ANPE ha presentado hoy los resultados del informe anual del Servicio del Defensor del Profesor, que revelan un preocupante deterioro de la salud emocional del profesorado en Baleares. Durante el curso 2024-2025, el servicio atendió 198 casos, 53 más que el año anterior, lo que confirma la consolidación de esta iniciativa y refleja el aumento de las problemáticas que afectan al colectivo docente.

Estrés y ansiedad

Los datos son alarmantes: el 72% de los docentes sufre situaciones de estrés y ansiedad, un incremento significativo respecto al 52% del curso anterior. El 15% presenta cuadros de depresión y el 13% ha llegado a solicitar baja laboral por estas situaciones.

Según Víctor Villatoro, presidente de ANPE Illes Balears, "la alta tasa de estrés del curso anterior ha derivado en depresión y, en casos extremos, en bajas laborales". El sindicato también ha identificado una nueva problemática relacionada con el desplazamiento de docentes a otras islas, situación que genera angustia adicional.

Faltas de respeto y acusaciones

El informe revela un aumento significativo de las faltas de respeto en el aula, que pasan del 21% al 29%. Por el contrario, el ciberacoso muestra una tendencia a la baja, con una reducción del 25% al 20%, aunque sigue siendo una cifra significativa.

En cuanto a las familias, las acusaciones sin fundamento han aumentado del 16% al 22%, un hecho que genera malestar en el colectivo educativo. Las faltas de respeto se mantienen como una de las cuestiones más habituales.

Demasiada burocracia

El exceso de tareas burocráticas continúa siendo la mayor preocupación, aumentando del 71% al 74%. Las ratios elevadas se consolidan como una problemática importante, situándose al mismo nivel que los conflictos de convivencia en los centros educativos.

Más psicólogos y mejores condiciones

Actualmente, el servicio de prevención de riesgos laborales de la Conselleria de Educación cuenta con solo un psicólogo para atender a más de 15.000 docentes de las islas. Por ello, ANPE reclama mejorar urgentemente la atención psicológica para el profesorado.

"Entendemos que es esencial cuidar la salud mental de los docentes y buscar soluciones que mejoren su estado anímico", señala la regidora de Cultura Carmen Domínguez. El sindicato también reivindica la necesidad de prestigiar la figura del docente, reducir la burocracia, mejorar las condiciones laborales y reforzar la autoridad de los profesionales en las aulas.

Según ANPE, estas medidas son imprescindibles para reducir las bajas por estrés y ansiedad, que se han convertido en un mal crónico en los centros educativos de Baleares.