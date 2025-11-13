El 60% de los hoteles de Baleares han comenzado las mediciones de carga de trabajo de las 'kellys'

Cerca de un 60% de los hoteles federados de Baleares habrían iniciado las mediciones de carga de trabajo de las camareras de piso, aunque los hoteleros resaltan que todavía no se puede extraer "un resultado global" de ellos por sus diferentes particularidades. Esta es una conclusiones que se han extraído de la Mesa Técnica de Hostelería que se ha celebrado este jueves en la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que ha participado la titular del ramo, Catalina Cabrer, junto con representantes sindicales y de la patronal hotelera de las diferentes islas.

Cabrer ha considerado que este dato traslada un "mensaje positivo" porque demuestra un grado de cumplimiento "bastante elevado" y ha puesto el ejemplo de los establecimientos agrupados en la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), dado que un 50% de ellos han finalizado la tarea, un 7% ultiman los informes y hay un 20% que están en proceso de hacer las mediciones. En Ibiza y Formentera, la federación hotelera ha informado de que, de los 79 hoteles monitorizados, 45 ya han completado el informe. En Menorca, la Asociación Hotelera ha señalado que el 85% de los establecimientos asociados llevan a cabo las mediciones.

En cuanto a los sindicatos, UGT ha distribuido 300 guías formativas y 300 carteles informativos en los hoteles donde dispone de la mayoría de representación y ha reportado mediciones en 196 de los 338 establecimientos donde es mayoritaria (58%). Por su parte, CCOO ha visitado 113 hoteles --84 en Mallorca, 14 en Menorca y 15 en Ibiza-- y ha constatado que el 96% realiza las mediciones y que un 3% ya las ha finalizado. El encuentro también ha servido para abordar las problemáticas a las que se enfrentar los establecimientos que van "más atrasados" y saber qué medidas se pueden adoptar para incentivar las mediciones y alcanzar un grado de cumplimiento "deseable" en este segmento.

Cabrer ha apuntado que el perfil de los hoteles que no los han desarrollado serían los "menos profesionalizados" o "familiares", por lo que se hará un trabajo para agrupar las casuísticas que faciliten el trabajo de las mediciones. No obstante, ha reconocido que la medición de las cargas de trabajo ya se tendría que haber hecho, puesto que era una medida recogida en el anterior convenio de hostelería de 2023 y que se ha prorrogado al firmado este 2025. De este modo, ha manifestado su esperanza en que en la próxima temporada se acaben de hacer.

Preguntada por si estas mediciones de carga de trabajo implican alguna medida para reducirla como la instalación de las camas elevables, se ha remitido a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes porque es una cuestión que está recogida en la Ley balear de Turismo. Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, José García Relucio, ha compartido que se ha "avanzado mucho" y ha apuntado que también le gustaría que esta medición de cargas de trabajo se extendiera a las trabajadoras del alquiler vacacional. El representante sindical ha ahondado que el personal que trabaja en los pisos turísticos también está amparado por el convenio de hostelería pero ha remarcado que en este sector "no hay datos de ninguna clase".

EFECTOS DE LAS BAJAS EN LAS CARGAS DE TRABAJO

Otro de los asuntos que ha resaltado que se debería tratar es la manera en la que afectan las ausencias imprevistas de personal a la carga de trabajo que afronta el resto de la plantilla. Así, ha recalcado que cuando se produce una incapacidad temporal de alguna empleada, su trabajo se reparte entre el resto y esto les "preocupa" porque "no sale en los informes finales". Para ello ha adelantado que se reunirán con la FEHM y cruzarán sus datos para saber cuántas camareras tienen que cogerse alguna baja durante la temporada. "La intención es que una camarera de piso se pueda jubilar con su edad ordinaria y sin que tenga que adelantarla por una incapacidad", ha defendido.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha subrayado que ahora se trabajará para que la "compleja metodología" que se ha desarrollado para la medición, se pueda adaptar a cada establecimiento para que se pueda alcanzar el 100% de los hoteles. Al mismo tiempo, ha resaltado las subvenciones que puso en marcha el Govern para la dotación de recursos humanos y materiales con los que hacer estas mediciones.

Consultada por los resultados que se desprenden de los informes que se han llevado a cabo hasta ahora, ha matizado que "no se pueden sacar conclusiones generales" puesto que cada en cada hotel se ha de tener en cuenta la condición de las personas que trabajan allí, su edad o experiencia, entre otras cuestiones. Aún así, ha valorado que en el transcurso de la elaboración de los informes se han detectado sobre la marcha procesos o usos de materiales, con los que se ha podido adoptar alguna medida de mejora de la carga de trabajo.

DEBATE SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA PARA LAS 'KELLYS' MAYORES

Uno de los temas por los que se ha preguntado a las distintas partes sentadas en la mesa es sobre la iniciativa de una cadena hotelera de Mallorca para reducir la jornada laboral a 32 horas semanales para las camareras mayores de 58 años. Aguiló ha indicado que esta iniciativa "no se puede extender" a la totalidad de las empresas del sector porque "las casuísticas no son las mismas" y cada empresa sabe cuáles son sus capacidades y necesidades y cómo las puede llevar a cabo.

Desde la perspectiva sindical, Relucio ha recordado que en su tabla reivindicativa del convenio de hostelería ya figuraba la reducción de la jornada a 35 horas pero fue una medida que no se pudo implantar y ha alegado que todo lo que sea reducir horarios de los trabajadores, "mejor". Por parte del Govern, Cabrer ha mantenido que cada establecimiento analiza su situación en base a su plantilla pero ha mantenido que en el Ejecutivo "aplauden" que esta medida se haya podido aplicar a través de un acuerdo, Función Pública y Diálogo Socia, Catalina Cabrer, preside la reunión de la Mesa Técnica de Hostelería.