El 43,4% de niños de segundo ciclo de Infantil se ha vacunado contra la gripe en su centro escolar

El 43,4% de los niños de segundo ciclo de educación infantil de Baleares ya se ha vacunado contra la gripe en su centro escolar, según han informado este lunes la Conselleria de Salud y la de Educación y Universidades en una rueda de prensa.

En concreto, cerca de los 12.000 alumnos de Infantil --de una población diana de 27.200-- ya han sido inmunizados en 341 centros escolares de las Islas. Según han destacado, la extensión de la campaña de vacunación a todos los centros educativos ha permitido multiplicar por diez el número de niños protegidos en las escuelas, ya que con el pilotaje del año pasado se vacunaron 1.217 alumnos.

Así lo han explicado la consellera de Salud, Manuela García, y el de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante una visita al CEIP Aina Moll i Marquès, donde han indicado también que, de los 341 centros participantes, el 53% presenta tasas de vacunación por encima del 40%, ya que 103 escuelas superan el 50% de la tasa de vacunación y 77 presentan tasas de entre el 40 y el 49%.

VACUNACIÓN MÁS ELEVADA EN MENORCA

Por islas, Menorca es la que tiene una tasa más elevada de vacunación entre alumnos de segundo ciclo de educación infantil, con un 53,5% de vacunación en una población diana de 1.950 niños escolarizados en los 31 centros de la isla, 28 de los cuales han participado en la campaña. Precisamente, de la decena de centros que tienen las tasas más altas de vacunación de Baleares, ocho son de Menorca y todos están en Maó.

En esta campaña, Mallorca e Ibiza presentan tasas de vacunación similares. Mallorca llega al 42,5% de un total de 21.558 alumnos de 274 escuelas (268 de las cuales han participado). Y en Ibiza la tasa es de 42,7% respecto de 3.509 niños de 43 centros de segundo ciclo de educación infantil (de los que han participado un total de 41).

En el caso de Formentera, la tasa de vacunación es del 49,1% de una población diana de 232 alumnos que pertenecen a los cuatro centros de la isla (todos han participado en la campaña).

SEGUNDA RONDA DE VACUNACIÓN

No obstante, la Conselleria de Salud remarca que estos datos se incrementarán posiblemente en las próximas semanas ya que se hará una segunda ronda de vacunación en las escuelas que han presentado una tasa menor.

La vacunación escolar se ha extendido en esta campaña a todos los centros de Baleares tras los resultados obtenidos en el plan piloto del año pasado, que se llevó a cabo en 24 centros educativos, y en los que se vacunaron 1.217 alumnos, el 43,2% de los menores diana (2.816). Esto ya supuso más del doble de la cobertura conseguida entre los niños respecto a la campaña 2023-2024 (18,5%), cuando no se había ido a los centros escolares para inmunizar a los alumnos.

De este modo, se ha conseguido el objetivo de incrementar el número de niños de segundo ciclo de educación infantil vacunados contra el virus estacional, dada la importancia de vacunar a los menores de cinco años, y se ha hecho disminuir la transmisión, teniendo en cuenta que presentan más posibilidades de sufrir la infección viral de forma más grave, sufrir más complicaciones y más ingresos en el hospital.

Salud ha recordado que los niños de esta edad sufren de manera muy frecuente la gripe y, a veces, de manera muy grave ya que, aunque la letalidad entre los menores de 15 años por gripe es muy baja, el 95% de los niños que muere por esta enfermedad tienen menos de cinco años. Además, esta franja tiene la segunda tasa más alta de hospitalización y de ingreso en UCI por gripe después de las personas con edades avanzadas.

Para llevar a cabo esta campaña, el Servicio de Salud ha formado 13 equipos de enfermeras de atención primaria independientes, integrados, cada uno, por dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), administrativos y conductores.

La pauta de vacunación de los niños es de una sola dosis, y en el caso de los niños de 4º, 5º y 6º de educación infantil, se les ha dosificado una vacuna intranasal.