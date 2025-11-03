27 perros muertos en la bodega de un barco a Palma

El partido animalista Pacma ha exigido responsabilidades después de la muerte, este sábado, de 27 perros de caza en una furgoneta a bordo de un barco que cubría la ruta marítima de Barcelona a Palma. En una nota de prensa, desde Pacma han denunciado la muerte de 27 perros de caza que fueron hallados sin vida en el interior de una furgoneta durante un trayecto en barco entre Barcelona y Palma.

Pacma ha considerado que este suceso es "una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza", que, según han asegurado desde el partido animalista, son considerados "herramientas" y no seres sintientes con derechos. Desde la formación política han exigido al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, "de la que fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético".

Asimismo, el partido animalista ha solicitado que se depuren responsabilidades y ha reclamado la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, "del que", ha advertido, "también planean ser excluidos", para, de este modo, "garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad". El Partido Animalista ha apuntado finalmente que "mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven".

Según un estudio realizado por la formación, en 2023 con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España solo ese año.