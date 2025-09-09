200 migrantes son rescatados en Baleares después de llegar en diferentes pateras este lunes y martes

Un total de 200 migrantes han sido rescatados entre este lunes y martes tras llegar a la comunidad en diferentes pateras, según ha informado Delegación de Gobierno, tras detallar una nueva embarcación con una quincena de personas llegada a las 08.15 horas al faro de N'Ensiola en la isla de Cabrera.

En concreto, este lunes llegaron 174 migrantes puesto que a los 36 rescatados inicialmente se suman otros 138 que se han conocido posteriormente.

Las tres embarcaciones localizadas este martes se han encontrado a las 00.22 y a las 01.20 horas, ambas a seis millas al sur de Cabrera. Han sido rescatadas, respectivamente, 16 y 31 personas de origen subsahariano y han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo. Además, posteriormente, a las 08.15 horas, se han interceptado 15 personas de origen magrebí, en el faro de N'Ensiola en la Isla de Cabrera.

En cuanto a las de este lunes, además de las 36 personas que se conocieron ayer, se rescató también a 31 personas a 8 millas al este de Formentera a las 07.16 horas, a 26 personas en Cabrera a las 13.10 horas, 14 personas a las 16.55 horas a cinco millas al sur de Formentera, a otros 14 migrantes también a seis millas al sur de Formentera (a las 18.50 horas), 4 personas más a cinco millas al sur de Cabrera (a las 18.57 horas) y a otras 13 personas en el camí de s'Estufador de Formentera a las 21.20 horas.