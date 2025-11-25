2 de cada 3 enfermeras sufren acoso en Baleares

En el marco del 25N, el sindicato SATSE ha hecho públicos los resultados de una encuesta que revela una realidad preocupante: dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas en Baleares han estado expuestas a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en sus centros de trabajo.

Carmen Ortiz, coordinadora de igualdad, señala en Onda Cero que casi el 60% ha recibido comentarios sexistas, y que el miedo a represalias y la falta de confianza en los protocolos explican la baja denuncia. “Es fundamental que todo el personal conozca el protocolo y reciba formación para que nadie piense que estas situaciones no son acoso”, afirma.

SATSE insiste en que estas conductas son constitutivas de acoso y afectan a la dignidad, salud y empleo de las profesionales. El sindicato ofrece acompañamiento y asesoramiento para denunciar y recuerda que no se debe afrontar en soledad.