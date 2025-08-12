155 migrantes interceptados en Baleares en menos de 48 horas

Las autoridades han interceptado un total de 155 migrantes en diversas operaciones de rescate en aguas y costas de Baleares en un periodo de poco más de 24 horas. Los operativos, llevados a cabo entre el 11 y el 12 de agosto, han implicado la participación de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Policía Local. Los rescates e interceptaciones se han distribuido entre las islas de Ibiza, Formentera, Mallorca y Cabrera.

Durante el 11 de agosto, se han registrado siete operaciones que han resultado en la localización de 97 personas. Durante la mañana, un total de 9 migrantes de origen magrebí han sido rescatados al suroeste de Ibiza, mientras que otros 4 han sido interceptados en la Colonia de Sant Jordi. Poco después, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 33 personas de origen subsahariano cerca de Cabrera. La jornada del lunes ha culminado con la interceptación de varios grupos de migrantes de origen magrebí en Faro de Ses Salines y en el Faro de la Mola en Formentera.

La actividad ha continuado en la madrugada del 12 de agosto con dos nuevas intervenciones. En la Colonia de Sant Jordi, la Guardia Civil ha interceptado a 31 personas de origen subsahariano a las 04:00 horas. A la misma hora, otro grupo de 27 migrantes de origen magrebí ha sido interceptado en la Playa de Migjorn, en Formentera, en una operación coordinada por la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Policía Local.