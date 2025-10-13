El 112 mantiene 42 incidentes abiertos por el paso de la dana en Balears

El servicio de emergencias 112 mantiene 42 incidentes abiertos por el paso de la dana Alice en Baleares. Según ha actualizado hace unos minutos el 112 en la red social 'X', hasta las 21.38 horas, permanecían abiertos 42 incidentes. La peor parte durante el fin de semana se la ha llevado Ibiza y después Formentera, donde han saltado de nuevo los avisos de ES-Alert en los teléfono móviles de los residentes. La alerta meteorológica naranja ha venido acompañada de lluvias torrenciales que han dejado más de 200 litros por metros cuadrado durante el fin de semana.

Por islas, continúan abiertos 37 incidentes en Ibiza, cuatro en Mallorca, y uno en Formentera. EL norte y nordeste de Mallorca se llevó la peor parte de la descarga de agua que llevaba 'Alice' el sábado cuando saltaron por primera vez los avisos de ES-Alert en la isla. Los motivos principales de los incidentes que continúan abiertos son inundación de edificios y establecimientos (23) e inundación en la vía pública (7).

De hecho, el comité asesor de Emergencias reunido este domingo de nuevo y presidido por la presidenta del Govern balear Marga Prohens tuvo que celebrarse en el avión llegado al aeropuerto de Ibiza por la meteorología adversa. Luego la delegación pudo visitar las zonas más afectadas.

En total, desde el jueves se han registrado 279 incidentes relacionados con la dana 'Alice'. Este lunes la Aemet tiene desactivados los avisos por meteorología adversa, pero volverán a activarse las alertas por la tarde en Ibiza y Formentera con aviso naranja por lluvias y tormentas.