El 10% del agua de los embalses se pierde por la evaporación

Cada año se pierden 2.700 hectómetros cúbicos de agua de los embalses debido a la evaporación. El equivalente a la mitad del consumo anual de agua de las ciudades españolas. Así lo ha determinado un estudio del departamento de Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Esta pérdida de recursos supone en torno a 800 millones de euros al año y además los investigadores avisan de que ha advertido de que ningún plan hidrológico tiene en cuenta esa evaporación, un factor que tampoco se considera en la gestión de los embalses, ni en los dedicados al regadío para la agricultura ni los orientados a la generación de energía hidroeléctrica.

La construcción de nuevos embalses ha permitido aumentar las reservas de agua, pero también ha incrementado la superficie expuesta al sol, lo que ha disparado la evaporación. Según investigadores del grupo GLOWATER & Urban Studies de la UIB, este aumento de superficie ha tenido un impacto 22 veces mayor en la pérdida de agua que el incremento de temperaturas por el cambio climático.

Las proyecciones para finales de siglo son aún más preocupantes: la evaporación podría aumentar un 35 % en escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque el calentamiento global influye, el volumen de agua almacenada sigue siendo el factor más determinante en la cantidad que se pierde.

Los expertos advierten que es urgente desarrollar estrategias de gestión más eficaces. Algunas propuestas incluyen mantener niveles más bajos en los embalses y utilizar cubiertas flotantes en los más pequeños para reducir la evaporación.