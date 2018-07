Nadal sigue sin funcionar en hierba y cae en su estreno en Halle

El manacorí llegaba a Halle después de proclamarse campeón en Roland Garros pero no consiguió adaptarse a la hierba del torneo alemán. Y eso que el encuentro lo inició bien, sólido y aguantando con comodidad su saque hasta el décimo juego del primer set. Mientras tanto, al resto, hacía sufrir al germano, que tuvo que salvar dos bolas de ruptura.

Pero en el décimo juego, con su saque, empezó el declive en el partido del jugador español. Tras salvar tres bolas de set, a la cuarta no pudo evitar que Brown le quebrara el servicio y se hiciera con la primera manga. Una tesitura que a Nadal le acabó pesando para el resto del partido.

Tras ese juego, Brown encadenó cinco más de manera consecutiva en un tramo de partido aciago para Nadal. En los siete juegos y 25 minutos de juego del segundo y definitivo parcial, el número 1 del mundo fue incapaz de ganar un punto con su segundo servicio y solo arañó uno con el primer saque de su rival.

Así pues, el jugador nacido en Celle consiguió vencer a Rafa Nadal y de paso ha logrado algo de lo que pocos pueden presumir, presentar un balance favorable ante el mallorquín. Y es que esta era la primera vez que se enfrentaban en el circuito profesional ATP, con lo que ese honor no se lo podrá quitar nadie a Brown.