Nadal fulmina a Federer y alcanza la final de la Copa de Maestros

El número uno del mundo se medirá hoy contra Novak Djokovic, quien derrotó a Stanislas Wawrinka. El mallorquín tratará de conquistar uno de los pocos títulos que aún falta en su palmarés.



"Nunca he podido ganar aquí, así que lograr acabar algún año con una victoria sería fantástico. Para eso, todavía hay que hacer mucho trabajo, probablemente el más difícil", señaló en rueda de prensa el balear.



Nadal, que perdió su primera final de la Copa de Maestros en 2010, tendrá mañana una segunda oportunidad para conquistar un campeonato que antes ganaron solo dos españoles, Alex Corretja, en 1998, y Manuel Orantes, en 1976.



"La ATP tampoco me ha ayudado a que lo pudiera ganar. A mi modo de ver es injusto que todos los años se dispute en esta superficie (pista dura bajo techo), aunque yo no he sido lo bastante bueno como para imponerme aquí", dijo Nadal, que hoy derrotó por primera vez a Federer en una pista cubierta.



La de ayer fue su victoria número 22 contra uno de los mejores tenistas de la historia, que le ha ganado por su parte en 10 ocasiones. "Federer tienen los números que tiene, así que llevan razón los que dicen que es el mejor de la historia, al menos de la reciente", aseguró.



"El cara a cara es solo un factor más a la hora de analizar quién es el mejor de la historia. A día de hoy es un dato que, a mi modo de ver, no tiene tanta importancia, porque él tiene números bastante mejores que los míos", señaló el español, que a sus 27 años ha conquistado 13 títulos del Grand Slam, por 17 el suizo, con 32.



"Aún así, creo que tengo una carrera estupenda, mucho mejor de la que hubiera soñado, y estoy disfrutando de ella. Veremos cuando termine dónde me quedo", afirmó Nadal.