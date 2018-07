Nadal cree "extraño" nombramiento de León y afirma había "muchos candidatos"

Rafael Nadal ha mostrado hoy en Palma su "máximo respeto" hacia Gala León por su nombramiento como capitana del equipo español de Copa Davis, aunque le parece "extraño" porque en España hay "muchos candidatos que han hecho grandes méritos para estar ahí".



A su parecer, la capitanía de la Copa Davis es el premio a una "gran trayectoria" y hay jugadores con una "grandísima trayectoria que no han sido capitanes aún" y ahora podría haber sido su "turno", ha defendido.



El jugador de Manacor ha aclarado que no conoce a la nueva capitana, que no tiene "nada en contra de ella" y que él es un "jugador más" que da su opinión sobre el nombramiento de León.



Sí ha señalado que ha sido designada "unilateralmente" por parte del presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), sin consensuar su elección con ningún jugador, ni con los máximos responsables del tenis en cada territorio.



De todos modos, Nadal ha añadido: "Es el presidente y tiene derecho a hacerlo; se ha tomado esta decisión y adelante, no voy a ser yo el que diga nada en contra".



Sobre la polémica generada a raíz de las declaraciones realizadas por su entrenador, Toni Nadal, y la elección de León, el número dos del ránking de la ATP ha respondido que su tío "ha hablado de deporte", aunque en España la costumbre es "hacer política de todo".



"Mi tío ha hablado de deporte y ahí se acaba el tema", ha concluido sobre este asunto.



Preguntado sobre si algún día le tocará a él ser el capitán español de Copa Davis, Nadal ha respondido con tono de broma: "Depende del presidente".



Nadal, que viaja esta noche a Kazajistán para jugar un partido de exhibición contra el francés Jo-Wilfried Tsonga tras superar una lesión, ha dicho que regresa al circuito con "la ilusión de volver" tras un año "complicado".



Ha comentado, asimismo, que vuelve con la intención de hacerlo "lo mejor posible" de aquí a final de año y, aunque reconoce que aún tiene molestias en la muñeca lesionada, explicó que el dolor mejora cuando comienza a jugar.



"Me han dicho que no hay riesgos de recaída y es el momento de volver y de coger el ritmo", ha declarado Nadal, que ha aclarado que él vuelve para competir y dar el "cien por cien".



Nadal ha recibido hoy en Palma el premio "Esfera de Honor 2013" del Mallorca Convention Bureau (MCB) por dar a conocer Mallorca por el mundo y por ayudar a esta organización en su labor promocional de la isla.



Al acto, celebrado en el Castillo de Bellver de Palma, han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Teresa Palmer, la presidenta del parlamento balear, Margalida Durán, y el consejero de Turismo, Jaime Martínez.



Con este galardón, Mallorca Convention Bureau reconoce al tenista de Manacor su labor en la promoción de la isla en todo el mundo, así como su "intachable trabajo y capacidad de superación".



El acto ha congregado a un grupo de representantes del sector turístico balear y de empresarios de las islas.



La MCB es una asociación de profesionales del turismo que acumula 35 años de trabajo, de la que forman parte 75 empresas y cuyo objetivo es promocionar en todo el mundo la imagen de Mallorca como destino de congresos, convenciones, eventos y viajes.