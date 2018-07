Munar sale este viernes por primera vez de prisión para declarar por el presunto soborno pagado a cambio de Can Domenge

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar saldrá este viernes por primera vez de prisión desde que el ingresara en ella el 24 de julio de 2013, para ser interrogada en calidad de imputada en torno al presunto cobro de un soborno de cuatro millones de euros que habría pagado la promotora Sacresa a cambio de resultar adjudicataria de los terrenos palmesanos de Can Domenge.



La exdirigente de Unió Mallorquina (UM) será trasladada así del centro penitenciario de Palma en un furgón de la Policía Nacional hasta los Juzgados de Via Alemania, donde está citada a declarar a partir de las 10.00 horas. Mientras tanto, a las 12.00 también está fijada la comparecencia del supuesto intermediario que entregó el cohecho, Miquel Llinàs.



Después de que este jueves fuesen interpelados, también como encausados, el exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, y el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes admitieron haber cobrado parte del soborno investigado, ahora será el turno de la exdirigente histórica de la extinta formación regionalista, acuciada por numerosos casos de corrupción a sus espaldas.



La exalto cargo 'uemita' deberá declarar ante el juez después de que éste desestimara que lo hiciera por videoconferencia, como solicitaba la defensa de Munar al alegar que su desplazamiento a los Juzgados supondrá verse sometida a la "pena adicional del telediario". Asimismo, se amparaba en el artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que contempla que el juez, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la misma se realice a través del anterior sistema.



En concreto, las pesquisas se encuentran en manos del Juzgado de Instrucción número 8, cuyo titular, Antoni Rotger, se abstuvo del caso por amistad con Nadal. Debido a esta circunstancia, le correspondía instruirlas al de Instrucción 2, Pedro Barceló, quien también tuvo que abstenerse, en su caso por amistad manifiesta con Munar. Finalmente, la práctica de diligencias y la toma de decisiones en el marco de esta causa recayó en el juez Enrique Morell.



Fue el propio Vicens -condenado en firme a tres años de prisión por una pieza del caso Son Oms, a otros tres años por otra pieza del caso Maquillaje y a ocho meses por el caso Can Domenge- quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron hasta un total de cuatro millones de euros por la venta irregular de los solares.



Vicens entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.



CONFESIÓN POR PARTE DEL MÁXIMO ACCIONISTA DE SACRESA



A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la d el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, quien reconoció que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.



Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado por su parte a dos años y tres meses (en firme) por una pieza del caso Maquillaje, a cuatro años por otra pieza del caso Voltor y a otros cuatro por el caso Maquillaje.



Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.



PAGO REALIZADO EN DOS ENTREGAS



El empresario, tras acceder a la petición de Nadal, relató que el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.



Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).



Un día después de conocerse la sentencia, el tribunal decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular.