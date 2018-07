Munar pide al Supremo repetir el juicio por Can Domenge porque fue condenada "sin pruebas" en una sentencia "prediseñada"

Caso Ca'n Domenge

La defensa de la ex presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha solicitado en el Tribunal Supremo que se repita el juicio por la venta amañada del solar público Can Domenge porque su condena estaba "diseñada" de antemano pese a la falta de pruebas. "Munar no ha tenido un juicio justo", ha sentenciado.