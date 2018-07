Una mujer de 47 años muere de una puñalada en Felanitx

Según han informado el instituto armado y la Delegación del Gobierno, el homicidio se ha producido poco después del mediodía en el domicilio del hombre en Felanitx.



La mujer, que vivía en otra casa, no había denunciado nunca por malos tratos a su presunto agresor, un ciudadano español de 53 años identificado con las iniciales N.G.C con quien había mantenido una relación durante los últimos cuatro años.



Fuentes de la investigación han indicado que el hombre se encontraba en la vivienda donde presuntamente ha matado a la mujer de una puñalada en el pecho cuando ha llegado la Guardia Civil, aunque no han podido precisar si ha sido él mismo quien ha avisado a los agentes.



Con este presunto asesinato machista son ya 30 los homicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas contabilizados en lo que va de año en España.



En Baleares se habían producido dos durante 2014: uno el 7 de marzo en Can Picafort (Santa Margalida, Mallorca), en el que la víctima fue una ciudadana ucraniana a la que mató su marido ruso, según confesó él mismo, y el pasado 9 de junio en Sóller (Mallorca), donde un español mató a su exesposa, también española, y después se suicidó.



La Delegación del Gobierno en Baleares, que ha hecho un llamamiento a todas las víctimas de malos tratos para que denuncien a sus agresores, ha convocado un minuto de silencio para mañana a las 11.00 horas a las puertas de su sede en Palma.



La responsable de este organismo, Teresa Palmer, ha manifestado su "más enérgica condena y repulsa" por el homicidio de Felanitx a través de un comunicado.