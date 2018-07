Matas pasa el primer día en prisión sin intención de pedir el tercer grado

Matas, el político del PP de mayor rango institucional que entra en prisión tras ser condenado por corrupción, está "tranquilo" a pesar de la situación personal que debe afrontar, ha comentado la letrada en declaraciones a Efe.



Según ha señalado, "desde luego hoy por hoy" no tiene intención de pedir nada en favor de su defendido, tampoco por los graves problemas de oído que padece y por los que precisa atención médica semanal.



La abogada de Matas esperará a la decisión que adopte la Junta de Tratamiento de la prisión respecto a la posibilidad de que se le conceda el tercer grado penitenciario, lo que le permitiría cumplir la condena en régimen de semilibertad y pernoctar en su casa de Madrid.



Por el momento, Gómez Pavón no ha hablado con su cliente desde su ingresó en prisión porque entiende que la única llamada al día a la que tiene derecho será para hablar con su familia. La letrada tiene previsto visitarle próximamente.



Gómez Pavón ha dicho que la razón por la que Matas decidió ingresar en el centro penitenciario de Segovia es fundamentalmente por los problemas de salud que padece en los oídos, cuyo tratamiento será más sencillo en un centro pequeño con pocos reclusos que en otro de mayores dimensiones.



El exmandatario autonómico oye gracias a ayuda mecánica y precisa de atención médica periódica, ha comentado.



Sobre el estado anímico del exministro, Gómez Pavón ha manifestado que "nadie está muy contento de tener que ingresar en prisión, pero está tranquilo dentro de su situación".



La jornada en el presidio de Segovia comienza a las ocho de la mañana, los internos tienen una hora para arreglar su celda y posteriormente desayunan. El día transcurre entre actividades y descanso hasta las 20.30 horas, cuando regresan a sus celdas.



La norma general establece que cada recién llegado a la prisión permanezca en el módulo de ingresos junto con otros internos, en torno a una docena, calificados como poco peligrosos, preventivos o que incluso están realizando alguna tarea en el centro.



El reglamento penitenciario prevé que la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.



En esta cárcel han cumplido condena otras personas vinculadas a la política como el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y el exdirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero.



Hoy han proseguido las reacciones al ingreso en prisión de Matas por parte de excompañeros de partido.



El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha dicho que demuestra que "el Estado de derecho funciona" y que "quien la hace la paga".



Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha expresado su "enorme tristeza" por el hecho de que una persona que "no era digna" haya representado a su partido en las urnas.



La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reclamado hoy "tolerancia cero con los casos de corrupción" y el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que hay una sentencia que "se tiene que cumplir".



El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez, ha reconocido que, al igual que le sucedió la semana pasada con Carlos Fabra, le causa una "gran pena" la entrada en la cárcel de un "amigo".



"Jaume Matas es mi amigo y por lo que entra en prisión no tiene nada que ver ni con el Palma Arena, ni con Nóos. Es un tema de trafico de influencias muy liviano, pero me da una gran pena", ha insistido.