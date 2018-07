Marí dice que es "imprescindible" que en el sistema de financiación haya "una correlación entre la entrega y el retorno"

Tras la reunión, realizada tras acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Marí ha enfatizado que "la esencia del sistema de financiación es que cualquier ciudadano español tenga preservado un mismo nivel de acceso a los servicios públicos esenciales en cualquier parte del territorio nacional".

"Es evidente que esto no se produce con el sistema actual, ya que Baleares es la última comunidad en gasto sanitario per cápita y la penúltima en gasto educativo per cápita", ha declarado el conseller.

Además, ha añadido, el actual sistema de entregas a cuenta ha resultado "opaco e impredecible", lo que "ha mermado de manera significativa la capacidad de la planificación de las comunidades autónomas en materia de ingresos".