Lorenzo: "Nuestra oportunidad llegará, estamos apareciendo en cabeza"

"Estoy convencido de que nuestra oportunidad llegará, vendrán tiempos mejores porque cada vez más estamos apareciendo en cabeza. Ahora sólo pienso en preparar la próxima carrera en Mugello", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear explicó cómo se había desarrollado la carrera. "Esperaba mucho más de la carrera y de la clasificación del sábado porque tenía muy buen ritmo durante todos los entrenamientos", indicó.

"La salida no estuvo tan mal pero no pude adelantar a nadie en las primeras vueltas por lo que tampoco pude coger el ritmo que deseaba. Lo intenté, pero sin suerte, no piloté bien, cómodo y fui más tenso de lo esperado", concluyó.