Lesionados medulares conciencian este domingo a conductores para que "no tengan que cambiar de ruedas"

Tráfico

La Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym) ha realizado este domingo desde las 15.00 horas hasta las 17.00 horas una campaña de concienciación dirigida a conductores bajo el nombre 'No corras, no bebas... no cambies de ruedas' en el kilómetro 9-700 de la Ma-1, entre Porto Pi y Andratx (salida Porto Portals, dirección Palma).