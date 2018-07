Lanzan una campaña informativa para intentar reducir las muertes de ciclistas

Las instituciones integradas en la Comisión de Seguridad Vial de los Ciclistas han puesto en marcha una campaña informativa con consejos para conductores y aficionados al ciclismo con el propósito de intentar reducir los accidentes de ciclistas en Mallorca, que en 2014 se han cobrado la vida de dos personas.



Se han editado 50.000 folletos con indicaciones para conductores de vehículos a motor y ciclistas con el lema "Por norma. En carretera, seguro", y se insertarán anuncios en todo tipo de medios de comunicación con consejos como mantener la distancia de seguridad y usar casco.



La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, que ha anunciado esta iniciativa tras participar en una reunión de la Comisión de Seguridad Vial, ha subrayado además que la institución que dirige invertirá este año 8,8 millones de euros en mejoras del asfalto e iluminación de carreteras.



El conseller de Turismo, Jaime Martínez, ha indicado asimismo que su departamento destinará 2 millones de euros a mejorar o crear rutas cicloturísticas.



La delegada del Gobierno, Teresa Palmer, también presente en la reunión, ha detallado que de los seis ciclistas muertos en las carreteras mallorquinas en lo que va de año, todos ellos alemanes, dos fallecieron por heridas causadas en accidentes con vehículos a motor implicados, uno murió por una caída y los otros tres fenecieron por causas naturales ligadas al calor y al sobresfuerzo.



Palmer ha asegurado que aunque el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico se ha incrementado este año un 100 % en comparación con las mismas fechas de 2013, al pasar de 1 a 2, las cifras globales son muy similares, ya que los accidentes de ciclistas han pasado de 42 a 48, el número de heridos graves de 14 a 15 y en los dos periodos comparados hubo 34 heridos leves.



Esto a pesar de que la percepción general es que este inicio de año se han incrementado el número de ciclistas en las carreteras, ha dicho la delegada.



No obstante, Salom ha admitido que no existen datos objetivos y ha indicado que la estimación es que unos 150.000 turistas practican el ciclismo anualmente en Mallorca, lo que en relación a los 705.000 turismos matriculados en la isla supone el mayor índice de ciclistas deportivos por conductores motorizados del mundo, ha dicho la presidenta haciéndose eco del cálculo de la Federación de Ciclismo.



La presidenta insular ha subrayado que la acumulación de más accidentes de ciclistas en carreteras sin arcén, con muchas curvas y estrechas debe hacer extremar las precauciones a quienes circulan por estas vías, pero no es razón suficiente para plantearse restringir el tránsito de los aficionados al ciclismo.



En la campaña que se pone en marcha ahora se recuerda, en inglés, catalán, alemán y castellano, que quienes manejan vehículos motorizados deben aminorar la velocidad al encontrarse con ciclistas, dejar al menos metro y medio de margen cuando les adelanten, respetar que circulen en grupos de a dos y concederles la misma prioridad que a otro turismo cuando vayan agrupados.



Los folletos, que se distribuirán en hoteles y comercios de alquiler de coches o bicicletas, alertan a los ciclistas de que deben ir documentados, llevar casco, no consumir alcohol, no emplear auriculares, hacerse visibles, intentar circular por los arcenes y no formar pelotones que superen las filas de a dos.